Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ile 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin araçlardan güçlükle çıkardığı 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, acı haberle yasa boğulan aileler otopsi için Adli Tıp Kurumu önüne akın etti. İşte kan donduran kazanın tüm detayları...

Kara Yolunda Can Pazarı: Araçlarda Sıkıştılar

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ç. yönetimindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U. idaresindeki 34 PB 9140 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metal yığınına dönerken, sürücüler ve yolcular araç içinde sıkıştı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı: Acı Haber Hastaneden Geldi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçlardan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastaneden acı haber geldi; ağır yaralı olarak tedaviye alınan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.

