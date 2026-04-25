Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Güzelyalı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısındaki kayalık alanda hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.