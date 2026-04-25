CANLI YAYIN
Geri
Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu

Rize'nin Pazar ilçesinde sahildeki kayalık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Güzelyalı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısındaki kayalık alanda hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle