Bursa'da 7 yıllık esaret son buldu: Alman annenin çocuğu harabe evde bulundu!
Bursa'da Umut K.'nin, Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Babaanne Hanife S.'yi (60) adım adım izleyen 6 kişilik özel ekibin çalışması ile bulunan N.S. devlet korumasına alınırken, 7 yıl boyunca evden çıkarılmadığı belirtilen çocuğun kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.
Almanya'dan Bursa'ya Uzanan Kaçırma Planı
Umut K., 2019 yılında Alman sevgilisi Rebecca S. ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile Bursa'ya ziyarete geldi. Almanya'ya dönmek istemeyen baba, annesi Hanife S. ile iş birliği yaparak bebeği kaçırdı. Çocuğunu bulamayan çaresiz anne, suç duyurusunda bulunarak ülkesine dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte küçük N.S., akrabaları tarafından dört duvar arasına hapsedildi.
İmza Takibi Esareti Bitirdi
Babanın 2 yıl önce ölmesi ve babaanne Hanife S.'nin duruşmalara katılmaması üzerine polis harekete geçti. Kurulan 6 kişilik özel ekip, adli kontrol şartıyla imza atmaya gelen babaanneyi adım adım izledi. Haftalık imza sonrası şüpheli tavırlarla harabe bir eve giren Hanife S., polisin operasyon düğmesine basmasına neden oldu.
Çöp Yığınları Arasında 7 Yıl Sonra Gelen Özgürlük
Harabe eve düzenlenen baskında, şimdi 8 yaşında olan N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. 7 yıl boyunca hiç dışarı çıkarılmayan ve okula gönderilmeyen küçük çocuk, ekiplerce kurtarılarak koruma altına alındı. Olayla ilgili babaanne ve ona yardım eden kuzeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.