Ankara yağış sonra sel suları altında kaldı! İşte o anlar…

Başkent Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı, ağaçlar ve tabelalar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı.

Başkent Ankara'da dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.

Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya gömelerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Çankaya'da bir ağaç, otomobilin üzerine devrilirken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde ahşap telefon direği de rüzgar nedeniyle devrildi. Çankaya Batıkent bölgesindeki pazar yeri esnafı da yağmur ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pazar esnafı, tezgahlarının üzerindeki şemsiyeleri tutarak rüzgardan uçmasını önlemeye çalıştı.