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Ankara'daki ölümlü belediye otobüsü kazası kamerada

Ankara'daki ölümlü belediye otobüsü kazası kamerada

Ankara Etimesgut'ta askeri personel Hamza Efe Doğan'ın hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı feci belediye otobüsü kazasına ait dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen, 3. Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda görevli Hamza Efe Doğan'ın yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı feci EGO otobüsü kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın boyutu ve dehşet anları, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı.

Çarpışmanın Ardından Kontrolden Çıktı

Olay, 23 Haziran'da Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. (25) idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç ile Aziz Özkan Ç. yönetimindeki 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan belediye otobüsünün savrulduğu ve yol kenarına doğru hızla sürüklendiği feci anlar saniye saniye kaydedildi. Otobüsün savrulduğu o bölgede, yol kenarında beklemekte olan askeri personel Hamza Efe Doğan feci şekilde can vermişti.

Kazaya Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Feci kazanın ardından adli süreç de hızla ilerliyor. Kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya karışan EGO otobüsünün şoförü Aziz Özkan Ç. ise alınan detaylı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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