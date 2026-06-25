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Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 16:07
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Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın parti rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı.
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