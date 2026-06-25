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Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın parti rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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