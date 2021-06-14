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Civcivlere saldırmaya hazırlanan yılana karşı anne tavuk yavrularını böyle korudu…

Civcivlere saldırmaya hazırlanan yılana karşı anne tavuk yavrularını böyle korudu…
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Sosyal medyada viral olan bir videoda, anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele nefes kesti. Horozun yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü göze alarak yavrularını koruması dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.


Sosyal medyada viral olan bir videoda, anne tavuk ile yılanın arasındaki mücadele nefes kesti. Horozun yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü göze alarak yavrularını koruması dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısına anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.

Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor. Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun direnişinin ardından yuvayı terk ediyor.

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