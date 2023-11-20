SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 17:43

Alaşehir Ayısıgı Gazinosu'nda silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Ayışığı restoranda saat 02.00 sıralarında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan kavgada Erkan Ildız (40) tüfekle vurularak olay yerinde hayatını kaybederken M.E.D. (45), S.T. (45) ve İ.Ö. (52) ise yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından İ.Ö. Salihli Devlet, S.T. Manisa Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olay Alaşehir'deki bir içkili restoranda yaşandı. İddiaya göre iş yeri sahibi F.I. (29) ve gazinoyu çalıştıran Erkan Ildız ile daha önceden alacak verecek sorunu nedeniyle husumetli oldukları S.T. ve esnaf M.E.D. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda birbirlerine silah çeken taraflardan Erkan Ildız olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. isimli şahıs tüfekle ateş edilmesi sonucu sağ bacağından, gazinoda işçi olarak çalışan İ.Ö. karın kısmından yaralandı. Olayda M.E.D. isimli şahıs da yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan yaralılardan İ.Ö., Salihli Devlet Hastanesine, S.T. Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. M.E.D. ise Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Zonguldak'ta Batan Geminin Şok Eden Son Anları Kamerada! 🚢
20.11.2023Pazartesi
Denizli'de Şok Eden Cinayet: Hatice Çaltı'nın katil kim? Ailenin Acı Hikayesi - ( Müge Anlı Video Röportaj izle)
20.11.2023Pazartesi
Batman'da sele kapılan aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
20.11.2023Pazartesi
Esenyurt'ta Şok Görüntü: Cinayet Anı Kamerada!
20.11.2023Pazartesi
Başakşehir’de metruk gecekonduda korkutan yangın
20.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
SAFİR İZLE 📺 ATV CANLI YAYIN Safir 12. bölüm full izle! 00:30
ATV CANLI YAYIN Safir 12. bölüm full izle!
21.11.2023Salı
Canlı Yayın atv 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Bugün son bölüm izle! 20 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 bugün Müge Anlı izle 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (20 Kasım.2023)
21.11.2023Salı
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öptü! 01:41
CHP'nin en ''ÖZEL'' terörist sevicisi
21.11.2023Salı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! 05:18
Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar!
21.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA