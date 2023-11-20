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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 17:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 01:44

İstanbul Fatih'te ATM dolandırıcılığı! Pos makinesiyle 2 milyon liralık vurgun

İstanbul’da ATM’den para çekmek isteyen bir turist tuzağa düşürüldü. Yardım bahanesiyle yaklaşan iki kişi, mağdurun kredi kartından, yanlarında bulunan 3 pos cihazıyla 2 milyon liralık işlem yaptı. Kredi kartından işlem yapıldığını fark eden turist, polise başvurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Olay, 16 Ekim tarihinde Fatih Çemberlitaş'ta bulunan bir ATM'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mauritus uyruklu bijuterici Mohammed A.F.B.(42) ATM'den para çekmek istedi. Nasıl işlem yapılacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.'ye yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli yardım edebileceğini söyledi. Kredi kartını mağdurun elinden alan şüpheli sözde yardım etti. Olay yerinden uzaklaşan iki şahıstan sonra Mohammed A.F.B. hesabından 2 milyon 91 bin 250 liralık işlem yapıldığını fark etti.

Hesabındaki işlem nedeniyle mağdur polise ihbarda bulununca ekipler, konuya ilişkin çalışma başlattı. ATM'de bulunan güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 17 Kasım tarihinde 17 suç kaydı bulunan Fethi B. ( 34) Fatih'te, Hamit G. (40) ise Eyüpsultan'da yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyeri aramalarında 3 pos cihazı, mağdurun kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin liraya el konuldu. Yakalanan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardın adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fethi B. tutuklanırken, Hamit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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