Survivor'da yarışmacılar neden ağladı? Evrim ve Cemal Can'ı hüngür hüngür ağlatan ne?

11.05.2020 02:43

Survivor yarışmasının 10 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama yarışmacıları göz yaşlarına boğdu. Peki; Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı üzücü haber neydi? Acun Ilıcalı yarışmacılara ne dedi? Yarışmacılardan Evrim ve Cemal Can neden hüngür hüngür ağladı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un köpeği Mes'in öldüğü haberini mi açıkladı? İşte meraklar içeren bu soruların yanıtı...

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın yaptığı sürpriz yarışmacıları duygulandırdı. 10 Mayıs 2020 Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler yarışmacıları, ada konseyinde toplandı. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, iletişim sponsoru Türk Telekom olduğunu, iletişim oyunlarında verdiği ödülleri ile yarışmacıları mutlu ettiğini söyledi. Sonrasında ise Acun Ilıcalı, büyük sürprizi açıkladı. Survivor 2020'de duygusal anlar yaşatan sürpriz ise Türk Telekom'un desteği ile Anneler Günü'nde yarışmacıların annelerinden gelen 30 saniyelik videolu mesaj idi. Sürpriz açıklanması ile Survivor 2020 yarışmacılarının gözleri doldu. Yarışmacıların annelerinin bugün çekilmiş video mesajları teker teker ekrana yansıdı. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacıların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.