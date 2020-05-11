Kemal Sunal oynadığı 'Postacı' filminde bu kadar da olmaz dedirten hata!

11.05.2020 02:11

Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata pes dedirtti! Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Kemal Sunal'ın Postacı filminde bu kadar da olmaz dedirten hata...

KEMAL SUNAL / POSTACI

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır.