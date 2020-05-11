Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ üzücü haberi duyurdu! İşte dizi severleri üzen haber...

11.05.2020 17:59

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzücü haberi duyurdu. Senaryosundan prodüksiyonuna, oyuncularından müziklerine tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklama, dizi severleri bir hayli üzdü. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı performansı ile tekrarıyla bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından gelen açıklama...

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Bozdağ, Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada; Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mehmet Bozdağ, paylaşımına düştüğü "Derin üzüntüsünü yaşıyorum" notuyla acını takipçileriyle paylaştı.

İŞTE YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.