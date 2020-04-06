Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında olanlar seyircilerin gözlerinde kaçmadı! 06.04.2020 15:39

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da son günlere Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı problemlerle gündeme gelen Sercan Yıldırım'ın takım arkadaşlarına sır olarak paylaştığı şey seyircilerin gözünden kaçmadı. İşte Sercan Yıldırım ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı'nın Survivor 2020'ye damga vuran aşk dolu anları...

Survivor'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın adada adı aşk dedikodularına karıştı.

Sercan ile Barış arasında Survivor adasında büyük bir kavga yaşanmıştı. Kavganın sebebi ise Sercan'ın sırrını Barış'ın gönüllülere anlatmasıydı. Sercan Yıldırım o kavganın ayrıntılarıyla ilgili Acun Ilıcalı'ya bilgi verdi. Sercan'ın ısrarla sakladığı büyük sırrının ise güzel yarışmacı Nisa'ya karşı beslediği duyguları olduğu iddia edildi.

Dahası bir çok kişi Sercan ve Nisa'nın zaten sevgili olduğunu öne dürdü. Sosyal medyada bu iddia hızla yayıldı ve çok konuşuldu.

Sosyal medyada da bu iddia büyük bir yankı bulurken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Çünkü Sercan'ın adada kullandığı bardakta yan yana işli S ve N harfi var.

Survivor'daki bu iddianın doğru olup olmadığına dair tabi ki bir açıklama gelmedi.