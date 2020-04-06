Esra Balamir koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu! Canlı yayında anlattı: Önce grip sandım ama... | Video 06.04.2020 16:19

Koronavirüs şüphesiyle günlerdir karantinada olan Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde önce arkadaşının koonavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve ardından kendisi de Covid-19 testi yaptırmıştı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve 18 gündür karantinada olan Balamir, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Balamir, sağlık ekipleri tarafından her gün aranarak kontrol edildiğini söyledi.

Esra Balamir geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak merak edilenleri anlattı.

İşte Esra Balamir'in açıklamalarının satır başları...

"Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler."

"Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."

"İLAÇLARI KAPIYA GETİRİYORLAR"

"İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.""Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum."

"18 GÜN EVDEN ÇIKMADIK "

"18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamdım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim."

"Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum."

"Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum."