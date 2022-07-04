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Sinem Kobal doğum sonrası ilk kez paylaştı!

Sinem Kobal doğum sonrası ilk kez paylaştı!
04.07.2022 23:45 - Son Güncelleme: 04.07.2022 23:46

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Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Mayıs ayında Leyla adını verdiği ikinci bebeğini de dünyaya getiren ünlü oyuncu, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Kobal, kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Kobal'ın tatil pozu için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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