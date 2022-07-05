Türkiye güzellerinden Amine Gülşe, 2019 yılında Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, iki sene önce de kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

"5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VARDI"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Geçen haftalarda ise Amine Gülşe'nin ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

KARNI BURNUNDA POZ!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Gülşe'den karnı burnunda poz geldi.

5,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Gülşe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.