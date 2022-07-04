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TikTok fenomeni Taha Duymaz son haliyle görenleri şaşkına çevirdi

TikTok fenomeni Taha Duymaz son haliyle görenleri şaşkına çevirdi
04.07.2022 23:29 - Son Güncelleme: 04.07.2022 23:29

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Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. 'Yokluk' temalı konseptinin aksine burun estetiği olan Taha Duymaz'ın son hali görenler gözlerine inanamadı. İşte Taha Duymaz bir burun estetiği ile gelen akıllara zarar değişimi.

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