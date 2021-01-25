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Sefirin Kızı'nın Nare'siydi...Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül'den ilk açıklama! İşte son hali...

Sefirin Kızı'nın Nare'siydi...Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül'den ilk açıklama! İşte son hali...
25.01.2021 10:44
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Sefirin Kızı'nın Nare'siydi...Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunduğu bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül sevenlerini üzdü. Uzmanlara göre ölümcül sonuçlara neden olan Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül son haliyle Instagram'dan sevenlerine seslendi.


Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül, Instagram'da sevenlerinin karşısına çıktı. 'Fena sayılmam' diyen Neslihan Atagül, biraz daha dinlenmesi gerektiğini söyleyerek 'geçmiş olsun' dileklerini sunanlara da teşekkürlerini iletti.

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