Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, 600 lira değerindeki kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Nusret Gökçe'nin modellerle tepki çeken videosu...

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Nusret Gökçe'nin Instagram videosuna 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı.

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. 'Koronavirüs orada yok galiba?' şeklinde tepkili yorumlar alan videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.