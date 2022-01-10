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Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı'daki avukatın eşi Güniz Özkan'ı görenler hayran kaldı: 'Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi'

Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı'daki avukatın eşi Güniz Özkan'ı görenler hayran kaldı: 'Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi'
10.01.2022 11:31

OTOMATİK OYNAT

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Rahmi Özkan kimdir? 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi Hüseyin Rahmi Özkan... 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın eşi merak ediliyordu. Espirili tavırlarıyla dikkat çeken Rahmi Özkan'ın eşini görenler hayran kaldı. Rahmi Özkan 2016 yılında eşi ile evlilik yıl dönümünü Sibel Can ile birlikte kutlamıştı.

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Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın eşi bakın kim, görenler hayran kaldı Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi! 53 yıllık evliliklerinin 47. yıl dönümünde şarkıcı Sibel Can'ı dinlemeye giden Rahmi Özkan ve eşi sosyal medya gündeminde.

Rahmi Özkan ve eşi Güniz Özkan

Hüseyin Rahmi Özkan kimdir: Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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