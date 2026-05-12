Gül Onat’tan sevenlerini üzen haber: "Bir haftada üç kez ameliyat oldum"
Yazı Boyutu
"Perihan Abla", "İkinci Bahar" ve "Lale Devri" gibi unutulmaz projelerle hafızalara kazınan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle amansız bir mücadele veriyor. Hastane odasından yorgun ama dirençli bir görüntü paylaşan usta oyuncu, operasyonların birbirini izlediği yorucu bir haftayı geride bıraktığını ifade etti. Onat'ın "Her şey yoluna girecek, dualarınızı esirgemeyin" mesajı sonrası, binlerce hayranı ve sanatçı dostu sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.