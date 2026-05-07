Ece Gürsel’den sanatsal vasiyet: "Ölünce arkamda şarkılar bırakacağım"
Yıllardır hem podyumda fırtınalar estiren hem de çıkardığı albümlerle müzik listelerinde yer edinen Ece Gürsel, kariyer planlamasını sadece görsellik üzerine kurmadığını bir kez daha kanıtladı. Gazetecilerle yaptığı samimi sohbette, insanın dünyadan göçüp giderken bıraktığı izlerin önemine değinen ünlü model, kendi mirasını "notalar" olarak tanımladı. Şarkı söylemenin kendisi için bir tutkudan öte, kalıcı bir eser bırakma çabası olduğunu belirten Gürsel’in bu sözleri, sanat camiasında da yankı buldu.