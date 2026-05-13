Antalya Isparta karayolunda kaza: Ali - Sevda Çapraz çifti vefat etti

Antalya-Isparta kara yolunda iki TIR ile çarpışan otomobildeki sürücü Ali Çapraz ile eşi Sevda Çapraz olay yerinde vefat etti.

Antalya-Isparta kara yolu Kayadibi mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Çapraz (63) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce karşı istikametten gelen bir TIR'ın dorsesine temas etti.

Kafa Kafaya Çarpışma ve Can Kaybı

Dorseden seken otomobil, mermer blok yüklü bir başka TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Ali Çapraz ile eşi Sevda Çapraz'ın (57) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan TIR şoförü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçleri kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Hasan Demir
Hasan Demir

