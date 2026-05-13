Tatvan’da Tırlar çarpıştı: 2 sürücü öldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu çıkan yangında, araç içerisinde mahsur kalan her iki sürücü de yaşamını yitirdi.

Alacabük Mevkiinde Feci Çarpışma

Kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönlerden gelen iki tır, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da saniyeler içinde yangın başladı.

Alev Topuna Dönene Araçlarda Can Pazarı

Kaza sonrası tırlar adeta alev topuna dönerken, araçların içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki sürücü, yangın nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Soruşturma Süreci

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu tırlardaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenleri, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hasan Demir
