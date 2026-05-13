İngiltere'ye sahte İsrail pasaportuyla girmeye çalışanlara operasyon: 8 gözaltı

İngiltere Yolunda "İsrail Pasaportu" Oyunu: Dev Şebeke Çökertildi

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla, sahte belgelerle Avrupa'ya geçmeye çalışan büyük bir suç ağını ortaya çıkardı. İngiliz makamlarının "riskli yolcular" uyarısıyla harekete geçen ekipler, sahte pasaportlarla İngiltere'ye gitmeye çalışan bir yapıyı deşifre etti.

Sahte İsrail Pasaportuyla Vize Engelini Aşmaya Çalıştılar

Yapılan detaylı incelemelerde, şebekenin İngiltere'nin vize istemediği ülkelerden biri olan İsrail adına düzenlenmiş yüksek kaliteli sahte pasaportlar kullandığı belirlendi. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, aynı pasaport numarasının birden fazla farklı kişi tarafından kullanıldığının saptanması oldu. Tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin bu yöntemle 9 ayrı kaçakçılık olayına karıştığı tespit edildi.

Havayolu Çalışanlarından Destek İddiası

Soruşturma derinleştirildiğinde, şüphelilerin sınır geçişleri ve check-in işlemleri sırasında bazı havayolu çalışanlarından lojistik destek aldıkları değerlendirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla, şebeke üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon Genişletiliyor

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, sahte belgelerin nerede üretildiği ve havayolu bağlantılarının ayrıntıları üzerine yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.