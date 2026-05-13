Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!

stanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar, polisin ve bekçinin biber gazlı müdahalesiyle ayrılırken, olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. İddiaya göre, halde esnaflık yapan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga ihbarını alan polisler, kısa sürede olay yerine giderek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ve bekçilerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan taraflara biber gazıyla müdahale edildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

