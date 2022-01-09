Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın eşi bakın kim, görenler hayran kaldı Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi! Sibel Can'la...
Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın eşi bakın kim, görenler hayran kaldı, "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi!" yorumları yağdı. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi Hüseyin Rahmi Özkan... İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Porf. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın eşi merak ediliyordu. Esprili tavırlarıyla dikkat çeken Rahmi Özkan'ın eşini görenler hayran kaldı. Rahmi Özkan 2016 yılında eşi ile evlilik yıl dönümünü Sibel Can ile birlikte kutlamıştı.
09.01.2022 11:02
- Son Güncelleme: 09.01.2022 11:13
Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın eşi bakın kim, görenler hayran kaldı Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi! 53 yıllık evliliklerinin 47. yıl dönümünde şarkıcı Sibel Can'ı dinlemeye giden Rahmi Özkan ve eşi sosyal medya gündeminde.
Atv ekranlarında 14 yıldır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in aileleri merak ediliyordu.
Sosyal medya paylaşımlarında "47. Evlilik yıldönümümüzden Sibel Can hanımefendiyle güzel bir anı" notuyla görülen bu fotoğrafın ardından Rahmi Özkan'ın eşinin kim olduğu merak konusu oldu.
İşte başta Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan'ın eşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...