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Zahide Yetiş'in kocası Cem Arısoy ve oğlunu gören hayret ediyor: 'Zahide kocasını doğurmuş...'

Zahide Yetiş'in kocası Cem Arısoy ve oğlunu gören hayret ediyor: 'Zahide kocasını doğurmuş...'
11.01.2022 15:36 - Son Güncelleme: 11.01.2022 15:37

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Zahide Yetiş'in kocası Cem Arısoy ve oğlunu gören hayret ediyor! Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eşi ve oğlunu gören hayret ediyor, ikiz gibi görünen baba - oğula sosyal medyada, "Zahide kocasını doğurmuş" yorumları yapılıyor. 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği evladı ile taçlandıran Zahide Yetiş, Instagram'ı aktif kullanıyor. Şahsi hesabından oğlu Aras'la sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in kocasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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