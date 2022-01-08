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Alişan’ın biricik eşi Buse Varol ‘Kocadan zengin olmak nasıl’ diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi!

Alişan’ın biricik eşi Buse Varol ‘Kocadan zengin olmak nasıl’ diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi!
08.01.2022 17:53 - Son Güncelleme: 08.01.2022 18:35

OTOMATİK OYNAT

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Buse Varol 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi! Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Buse Varol, 2019'da Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Varol, geçen yıl ise kızı Eliz'i kucağına almıştı. Bir dönem Alişan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ve iddiaları net bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, şimdi ise takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine de kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla sosyal medyaya damga vurdu.

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Buse Varol ‘Kocadan zengin olmak nasıl’ diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi! Alişan’ın biricik eşinden kapak gibi cevap

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