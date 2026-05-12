"Saygımdan" şarkısı ağlattı: Bengü sahne ortasında duygularına yenik düştü
Konser alanını hıncahınç dolduran Mersinliler, Bengü’nün her şarkısına eşlik ederek sanatçıya moral depoladı. Özellikle ayrılık temalı şarkılarda sesin yükselmesi, Bengü’nün geçtiğimiz aylarda yaşadığı boşanma sürecini ve yaptığı "Yalnızım ama güçlüyüm" açıklamalarını yeniden akıllara getirdi. Sahne üzerinde dakikalarca ağlayan ve seyircisine teşekkür eden sanatçı, "Sizin bu sevginiz benim en büyük ilacım" diyerek duygularını paylaştı.