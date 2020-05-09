Oyuncu Burak Deniz motosikletliye çarpıp ardına bakmadan kaçtı! İşte Burak Deniz'in kaza anı...

09.05.2020 13:37

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Burak Deniz trafik kazası geçirdi... Burak Deniz, yeni aldığı otomobili ile seyir halindeyken motosiklete çarptı. Arnavutköy'de yaşanan kazada Burak Deniz'in alkollü olduğu ve polislerden kaçtığı iddia edildi. İşte Burak Deniz'in geçirdiği kazanın görüntüleri...

Oyuncu Burak Deniz, 8 Nisan Cuma akşamı, yeni aldığı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete arkadan çarptı.

Arnavutköy sahil yolunda meydana gelen kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyük panik yaşayan Burak Deniz, olayın şokunu atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yanına gidip durumunu sordu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; alkollü olan ve polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan Burak Deniz'in alkollü olduğu, bu nedenle de ehliyetine 6 ay el konulduğu ileri sürüldü.