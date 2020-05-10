Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Serenay Sarıkaya'yı taklit ederse...

10.05.2020 11:43

Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki, canlı yayında takılarak konuşan Serenay Sarıkaya'nın taklidini yaptı, sosyal medya kahkahaya boğuldu. Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan katıldığı bir canlı yayında takılarak konuşması ile gündeme bomba gibi düştü. Karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın takılarak konuşmasını taklit eden Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki, yeteneği ile sosyal medyada çok konuşuldu. Ayça Tilki kimdir? Aleyna Tilki'nin kardeşi kaç yaşında?

ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ AYÇA TİLKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından milyonların sevgilisi olmayı başaran sanatçı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki 14 yaşındadır.

Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki'dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye'de memur, annesi ise özel bir kız yurdu'nun işletmecilik görevini üstlenmektedir.

Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki'si olabilir yorumları yapılmaktadır.

Ayça Tilki aslen Konya Seydişehir'lidir. 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelmiş, burcu Aslan'dır. 2018 yılında annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşanmıştır.

2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu film Ayça Tilki'nin ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği proje olmuştur.