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İnegöl'de fabrikada iş kazası: Yük asansörüne sıkışan işçi yaralandı

İnegöl'de fabrikada iş kazası: Yük asansörüne sıkışan işçi yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 35 yaşındaki İsmail B., bindiği yük asansörüne sağ ayağını sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Ayağını Yük Asansörüne Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, yük asansörüne ayağı sıkışan bir işçi feci şekilde yaralandı. Fabrikada çalışan 35 yaşındaki işçi İsmail B., yük asansörüne bindiği esnada dikkatsizlik sonucu sağ ayağını asansör kabini ile duvar arasına sıkıştırdı.

Ekipler Seferber Oldu

İşçinin acı içinde çığlık atması üzerine mesai arkadaşları hemen asansörü durdurarak durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından fabrikaya kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, asansör mekanizmasına sıkışan işçiyi kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı.

İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı işçi İsmail B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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