Konya'da muhtar dehşeti: Düğünde havaya ateş açarken 17 yaşındaki genci vurdu!

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 18:13

Eğlence Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Düğüne davetli olarak katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak istedi. Bu esnada muhtarın silahından çıkan kurşun, düğünde davetli olarak bulunan 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'in bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hızla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhtar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Silahlı yaralama olayının ardından Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hemen harekete geçti. Davetliyi bacağından vuran mahalle muhtarı Ali Ayçiçek, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan muhtar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı gencin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay Öncesi "Damadın Yanında Ateş" Görüntüleri Çıktı

Öte yandan yaşanan feci olayın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Tutuklanan muhtar Ali Ayçiçek'in, Halil İbrahim Edizer'i yaralamadan kısa bir süre önce, düğün alanında damadın hemen yanında durarak tabancasını fütursuzca ateşlediği anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirlendi. Ortaya çıkan görüntüler, düğünlerdeki silahlı magandalığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.