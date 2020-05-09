Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, Koronavirüs salgını sürecinde evinde kanarantina günlerinde nasıl vakit geçirdiğini A Haber'e anlattı. Gencebay röportajda ''Orhan Baba'' lakabının kendisine nasıl takıldığını, 8 yaşında evi nasıl terk ettiğini, hayata, anneler gününe ve anne oğul ilişkisine dair pek çok samimi açıklamalarda bulundu. Anneler günüyle ilgili mesaj veren Gencebay, annesiyle arasındaki özel anne oğul ilişkisini de anlattı. İşte Orhan Gencebay’ın özel açıklamaları…
55 gündür karantinada olan Orhan Gencebay'dan anneler günü mesajı!
09.05.2020 10:47
- 55 gündür karantinada olan Orhan Gencebay'dan anneler günü mesajı!
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