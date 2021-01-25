Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'dan huzur dolu anlar...

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'dan huzur dolu anların videosu geldi. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. İşte Boğaz manzaralı görüntüsü ve bahçesi ile dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı huzur verdi. Evinin çatı katından çektiği Boğaz manzarası ile mest eden Sinem Kobal, paylaşımıyla yine sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına girdi.