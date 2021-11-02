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Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı yıllar sonra Meryem Uzerli'yi yerden yere vurdu 'saygısız şımarık bir daha gelmesin!'

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı yıllar sonra Meryem Uzerli'yi yerden yere vurdu 'saygısız şımarık bir daha gelmesin!'
02.11.2021 13:23
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Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti. 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerin yapımcısı Timur Savcı, konuk olduğu programda, yıllar sonra dizinin başrol oyuncularından olan Uzerli ile ilgili bir itirafta bulundu. Savcı'nın, Uzerli hakkında kullandığı ifadeler kısa sürede yankı buldu.

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