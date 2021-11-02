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Hande Sarıoğlu'nun şehvet dolu anları partnerini alevlendirdi: "Elimi De Kolumu Da Bağla Hadi..."

Hande Sarıoğlu'nun şehvet dolu anları partnerini alevlendirdi: "Elimi De Kolumu Da Bağla Hadi..."
02.11.2021 13:13 - Son Güncelleme: 02.11.2021 13:15
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Hande Sarıoğlu son zamanların en çok konuşulan ismi. Geçtiğimiz günlerde partneri Ertan Süzgün'e ayaklarını yıkatan Hande Sarıoğlu, bu kez partnerine şehvet dolu heraketlerde bulunarak şarkı söyledi. “Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz” ifadelerinde bulundu.

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Hande Sarıoğlu ayaklarını yıkattığı Ertan Süzgün'le yine olay 'yangınım çok büyük evden çıkmayacağız' Çarktan düşen Hande... Oryantal yaptığı için spikerlik yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu şimdilerde gündem olmak için her şeyi yapıyor. Bir sonraki durağı Youtube olan Hande Sarıoğlu'nun her hareketi sosyal medyayı sallıyor. Ertan Süzgün'le yaptığı bahis programıyla gündeme gelen Sarıoğlu partnerine söylediği şarkıyla olay oldu. Sarıoğlu'nun Süzgün'e Gülşen'in "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" şarkısını söylemesi izleyicileri eğlenceli anlar yaşattı.

Hande Sarıoğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Bir dönem spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medyada oryantal yaptığı bir videoyu yayınladıktan sonra işinden kavulmuştu.

O da kovulmanın bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu düşünerek YouTube'da program yapmaya başladı.

Ertan Süzgün'ün bir YouTube kanalında bir bahis programı düzenleyen ikili bu sefer çok ilginç bir olaya imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını yıkattığı anlarla gündeme gelmişti ikili. Partneri tarafından ayağı yıkanan Hande Sarıoğlu, bu şekilde iddia tahmini yapmaya başladı.

Süzgün'e "aşkım, bebeğim, erkeğim" sözleriyle teşekkür eden Sarıoğlu programın epey bir konuşulmasını sağlamıştı. Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün YouTube kanalında yayınlanan programında komik anlar yaşandı. Son programda Süzgün tarafından ayağının yıkanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine şarkı söyledi.

"Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz" ifadelerinden sonra Sarıoğlu, Gülşen'in "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" isimli şarkısını Ertan Süzgün'e söyledi.

Sarıoğlu'nun partneriyle yakın halleri gündeme gelirken Süzgün Instagram'da "Doktor kendi haline bırakın dedi" yorumunda bulundu.

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