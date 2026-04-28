Batman'da 4 nala domuz saldırısı kamerada

Kent Merkezinde Domuz Alarmı

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Batman şehir merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir noktadan kente inen yaban domuzu, sokaklarda başıboş dolaşmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sokakta olan vatandaşlar, karşılarında devasa yaban domuzunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Farklı Noktalarda 3 Kişi Yaralandı

Şehrin cadde ve sokaklarında hızla ilerleyen yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırarak yaralanmalarına yol açtı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerlerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı Anı Cep Telefonu Kamerasında

Yaşanan dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaban domuzunun kentin en işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye doğrudan saldırdığı görülüyor. Görüntülenen bu korkunç saldırının ardından yaban domuzu, bir süre daha sokaklarda ilerledikten sonra gözden kayboldu.