İngiliz basınında "Trump Öfkesi": Kraliyet protokolleri çiğnendi
Yazı Boyutu
İngiliz basını, Donald Trump’ın daha önceki İngiltere ziyaretlerinde de protokolleri ihlal ettiğini hatırlatarak, Beyaz Saray’daki son görüntüleri "güç gösterisi" olarak yorumladı. The Times ve The Guardian gibi köklü yayın organları, Kraliyet ailesine fiziksel temasta bulunulmaması kuralının hem Donald hem de Melania Trump tarafından ihlal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Özellikle Trump’ın Kral Charles’ın elini sıktığı sırada uyguladığı fiziksel müdahale sosyal medyada da "diplomatik kaba kuvvet" olarak nitelendirildi.