Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Meryem Uzerli'yi yerden yere vurdu 'saygısız şımarık bir daha gelmesin!' Timur Savcı yıllar sonra...
Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti. 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerin yapımcısı Timur Savcı, konuk olduğu programda, yıllar sonra dizinin başrol oyuncularından olan Uzerli ile ilgili bir itirafta bulundu. Savcı'nın, Uzerli hakkında kullandığı ifadeler kısa sürede yankı buldu.
02.11.2021 11:55
- Son Güncelleme: 02.11.2021 11:55
2011-2014 arasında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem'i canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında "tükenmişlik sendromu" yaşadığı gerekçesiyle aniden çekimlere ara vermişti.
GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU ARTIK
Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube programı "Hayat Okulu"na konuk olan Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık ve şımarıklık olarak yorumladı.