Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Meryem Uzerli’yi yerden yere vurdu ’saygısız şımarık bir daha gelmesin!’ Timur Savcı yıllar sonra...

Savcı, "Meryem'in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem'in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık" dedi.