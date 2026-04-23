Linet’ten Gazze çıkışı: "Bu bir soykırımdır mağdurun yanındayım!"
Sahne performansı kadar toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla da bilinen Linet, kökenlerinden bağımsız olarak insani bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Gazze’de yaşananları bir "soykırım" olarak tanımlayan sanatçı, kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen duruşunu bozmadı. "35 yıldır Türkiye’de yaşıyorum, bu toprakların ekmeğini yiyorum ve buranın vicdanıyla büyüyorum" diyen ünlü şarkıcı, mazlum halkların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.