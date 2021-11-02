2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün: EDHO neden yayınlanmadı? Oktay Kaynarca soruları yanıtladı

İlk bölümü ile 8 Eylül 2015 tarihinde seyirci karşısına çıkmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene 7.sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Fakat iki haftadır yaşadığı detaylı problemler nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara gelmiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ATV ekranlarındaki konumunu almama kararı almış bulunuyor.
EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR
Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!
06: 00 Baş Belası
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!
22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
EDHO KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli
Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli
Uğur Yücel - Ağa Dayı
Turgay Tanülkü - Şahin Ağa
Levent Ülgen - Efraim
Ragıp Savaş - Aziz
Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli
Engin Benli - Yaman Korkmaz
Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli
Hüseyin Avni Danyal - Tufan
Sevil Akı Saner - Emine İspirli
Tardu Flordun - Kaan
Eren Vurdem - Yakup
Burcu Binici - Deniz
Serdar Deniz - Civan
Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere
Hazım Körmükçü - Barış
Nurseli İdiz - Anna
Yosi Mizrahi - Tamer
Alara Turan - Yıldız
Gözde Okur - Mine
EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Altıncı sezonun final alanında Hızır doğrultusundan iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan doğrultusundan öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.
EDHO'nun 199. alanında, Yaman Korkmaz, ailesiyle eş güdümlü namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı amacıyla büyük düşmanla karşı karşıya kalır.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli amacıyla hayatını meydana koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.
Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların tekrar dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını meydana koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.
İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geride bıraktığımız Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.