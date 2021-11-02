2 Kasım Salı ATV yayın akışı bugün: EDHO neden yayınlanmadı? Oktay Kaynarca soruları yanıtladı

İlk bölümü ile 8 Eylül 2015 tarihinde seyirci karşısına çıkmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene 7.sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Fakat iki haftadır yaşadığı detaylı problemler nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekranlara gelmiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam ATV ekranlarındaki konumunu almama kararı almış bulunuyor.

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

06: 00 Baş Belası

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!

22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

Uğur Yücel - Ağa Dayı

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Levent Ülgen - Efraim

Ragıp Savaş - Aziz

Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli

Engin Benli - Yaman Korkmaz

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

Hüseyin Avni Danyal - Tufan

Sevil Akı Saner - Emine İspirli

Tardu Flordun - Kaan

Eren Vurdem - Yakup

Burcu Binici - Deniz

Serdar Deniz - Civan

Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere

Hazım Körmükçü - Barış

Nurseli İdiz - Anna

Yosi Mizrahi - Tamer

Alara Turan - Yıldız

Gözde Okur - Mine

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final alanında Hızır doğrultusundan iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan doğrultusundan öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. alanında, Yaman Korkmaz, ailesiyle eş güdümlü namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı amacıyla büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli amacıyla hayatını meydana koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların tekrar dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını meydana koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geride bıraktığımız Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.