18 yıllık mutlu evlilikleriyle her daim örnek gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, katıldıkları bir davette samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Ancak bu kez konu şıklıkları değil, mutfaktaki gizli operasyonlardı. Pınar Altuğ, eşinin mutfaktaki dağınıklığından dert yanarken; Atacan'dan kimsenin beklemediği bir "itiraf" geldi.

"Hepsini Yere Döktüm, Üstüne Bastım!"

Altuğ'un titizlik vurgusuna karşılık Yağmur Atacan, mutfakta işlediği "suçu" şu sözlerle itiraf etti:

"Ne olacak ya zaten batırıyorum her şeyi... Hepsini yere döktüm, sen görmedin diye ayağımla basıp sakladım. Bunu da buradan itiraf edeyim!"

Pınar Altuğ'un O Bakışı Viral Oldu

Eşinin itirefı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Pınar Altuğ'un kameralar önünde attığı o meşhur "göz devirme" bakışı, sosyal medyada saniyeler içinde viral oldu. Takipçiler, "Pınar'ın sabrından istiyoruz", "İşte gerçek evlilik hali" ve "Yağmur Atacan tüm beylerin sırrını verdi" yorumlarıyla paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.