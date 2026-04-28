Almanya'dan tatil yapmak amacıyla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih'te konakladığı otel odasında ölü bulundu. Genç kadının ölümünden kısa süre önce bir esnafa sığınarak yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otel Görevlileri Hareketsiz Halde Buldu

Olay, 23 Nisan tarihinde Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. 20 Nisan'da Almanya'dan İstanbul'a gelen Selin Başak Schlosser'den haber alamayan otel personeli, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirdi. Odaya giren polis ve sağlık ekipleri, 24 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Adli Tıp Raporu: Darp veya Zorlama İzi Yok

Schlosser'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda hazırlanan raporda dikkat çeken bulgular yer aldı. Genç kadının vücudunda herhangi bir darp, zorlanma veya kesici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.

5 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Takip Ediliyorum"

Olayla ilgili en sarsıcı detay ise genç kadının son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları oldu. Schlosser'in hayatını kaybetmeden önce çevredeki bir bakkala girdiği ve takip edildiğini ileri sürerek yardım istediği belirlendi. Görüntülerde, genç kadının dükkan içerisinde yaklaşık 5 dakika kalarak çevredekilerle konuştuğu ve tedirgin halleri kameraya yansıdı.