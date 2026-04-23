Serap Paköz meme kanseriyle mücadelesini ilan etti
Uzun yıllardır ekranlarda dertlere derman olan Serap Paköz, bu kez kendi hayatındaki en zorlu sınavı takipçileriyle paylaştı. Teşhisin konulduğu ilk günden itibaren yaşadığı duygusal süreci ve tedavi planını anlatan ünlü sunucu, peruk kullanmak yerine hastalığın getirdiği fiziksel değişimleri kabullendiğini vurguladı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce destek mesajı alan Paköz, "Saçlarım gidebilir ama ruhum ve mücadelem baki" diyerek farkındalık yaratmayı hedefledi.