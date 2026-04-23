Demet Akalın 54. yaşını kuğular gibi karşıladı: Beyaz şıklığı geceye damga vurdu
Sosyal medya paylaşımlarıyla her daim gündem olan Demet Akalın, yeni yaşına girerken tercih ettiği iddialı beyaz kombiniyle "tarzından ödün vermediğini" bir kez daha kanıtladı. Ünlü dostlarının yalnız bırakmadığı gecede pastasını Alişan ve Sinan Akçıl’ın şarkıları eşliğinde kesen Akalın’a, eşi Okan Kurt’tan gelen duygusal ilan-ı aşk ise davetlileri duygulandırdı. Pastanın üzerindeki mumları üflerken "Sağlık ve huzur" dileyen Akalın'ın, şıklığıyla devleştiği bu özel gecenin kareleri sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve beğeni aldı.