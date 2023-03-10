Haberler Magazin Videoları Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...
10.03.2023 16:45 - Son Güncelleme: 10.03.2023 16:45

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen sosyal medya gündeminde. Kızılcık Şerbeti son bölümde kızı Nursema'yı biricik aşkından koparan baba Abdullah Ünal'ın, dünürünün kardeşi olan Alev Karslı'nın yanına gittiği anlar ekran başına kilitlemişti. Yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şaşkına çevirirken Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i ile Alev'i sosyal medyada gündem oldu. Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen'in yaş farkını öğrenenler ise şoke etti.

Magazin Videoları

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...

Settar Tanrıöğen - 15 Temmuz 1962

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...

Müjde Uzman - 26 Eylül 1984

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