Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen sosyal medya gündeminde. Kızılcık Şerbeti son bölümde kızı Nursema'yı biricik aşkından koparan baba Abdullah Ünal'ın, dünürünün kardeşi olan Alev Karslı'nın yanına gittiği anlar ekran başına kilitlemişti. Yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şaşkına çevirirken Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i ile Alev'i sosyal medyada gündem oldu. Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen'in yaş farkını öğrenenler ise şoke etti.