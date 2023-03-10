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Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı

Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı
10.03.2023 17:12 - Son Güncelleme: 10.03.2023 17:12

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Gerard Pique'den Clara Chia'ya evlilik teklifi! "Onun kuklasıyım" demişti evlilik hamlesine tepki yağdı, "Shakira'ya darbe üstüne darbe" , "Bu kadar mı çabuk" yorumları yağdı. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Pique'nin annesinin Shakira'ya uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmış ve Pique tepkilerin odağında yer almıştı. İki oğlunun annesi olan ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatan Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında, "Ben onun kuklasıyım" demişti. Pique şimdi de yeni bir iddia ile gündemde. İddiaya göre ünlü isim yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenecek.

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