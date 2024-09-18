Merakla beklenen Joker devam filmi "Joker: Folie à Deux"ün son fragmanı yayınlandı! Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerde olduğu bu müzikal film, Joker ve Harley Quinn'in karanlık ve çarpık ilişkisini gözler önüne seriyor. 2019'da gişe rekorları kıran filmin devamında Arthur Fleck, Arkham'da akıl hastanesinde yargılanmayı beklerken müziğini ve aşkı keşfediyor. R dereceli bu filmde şiddet, cinsellik ve çıplaklık sahneleri de yer alıyor. Joker dünyasına adım atmak için son fragmanı kaçırmayın. İşte JOKER 2'nin yeni yayınlanan son fragman videosu.